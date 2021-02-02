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الثلاثاء، 02-02-2021 12:56 م

لجميع الصفوف المدرسية

فلسطين .. الأحد المقبل بداية دوام الفصل الدراسي الثاني

من
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7/2/2021 هو بداية دوام الفصل الدراسي الثاني، لجميع الصفوف المدرسية، وذلك وفق نظام "التعاقبي النصفي"، والذي تم العمل به خلال الفصل الأول، بفعل تطبيق البروتوكول الصحي للحد من تفشي جائحة كورونا.

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وقال مسؤول في الوزارة بصري صالح في تصريحات صحافية ، أن الطلبة من الصف الأول وحتى الصف السادس سيعودون بشكل مباشر إلى الدراسة، فيما سيكون على الطلبة من الصف السابع وحتى الصف الحادي عشر تقديم الامتحانات المقررة لهم لمدة عشرة أيام، ومن ثم يلتحقون بالفصل الدراسي الثاني مباشرة .


واضاف أن الوزارة تتابع طلبة الثانوية العامة، واستمرارية تعليمهم الوجاهي من اجل ضمان إنهاء المقررات، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك إجازة بين الفصلين للطلبة من السابع وحتى الحادي عشر، وسيلتحقون مباشرة بالفصل الثاني، بعد أن حصلوا على إجازة لجميع أيام هذا الأسبوع.


وأكد صالح حرص الوزارة على تأمين عودة آمنة لسير العملية التعليمية، ومتابعة طلبة الثانوية العامة من خلال التعاون المستمر مع وزارة الصحة الفلسطينية ، ووضع ترتيبات خاصة في ظل حال الطوارئ، وتشديد تطبيق البروتوكول الصحي.

 

المصدر : وفا 

 

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