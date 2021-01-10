فلسطين .. الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بينهم محاميان

الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت 11 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم محاميان.

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ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، خلال تصديهم لمحاولة تجريف أراضٍ في حي وادي الربابة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.



والمعتقلون، هم: أحمد سمرين، وفارس عوض، ويوسف عوض، ومحمد عوض، وعمار عوض.



كما اعتقلت الشاب أمجد محمود /28 عاما/، بعد ان داهمت منزله في العيسوية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: المحامي سهيل عاشور الحسيني ونجله المحامي فهد، بعد اقتحام منزليهما في منطقة جبل جوهر بالخليل، والمواطن حسين حافظ الهريني، من بلدة يطا جنوب الخليل.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر قصي إبراهيم حمادة، على حاجز عسكري أثناء توجهه إلى مدينة رام الله.

وفي الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا، لم تعرف هويته بعد، من قرية عاطوف في الأغوار الشمالية، واستولت على شاحنته.

المصدر : وفا

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