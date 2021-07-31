فلسطين ..الدفاع المدني يحذّر من موجة حر تستمر لعشرة أيام

الوكيل الإخباري - حذّر الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، الفلسطينيين من موجة حر تبدأ من الأول من آب المقبل وتستمر لعشرة أيام، وهي الأطول منذ بداية فصل الصيف وفقًا لتنبؤات دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.

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ووجه "الدفاع المدني" ضرورة عدم ترك الأطفال في المركبات تفاديًا لخطر الاختناق والوفاة، وإزالة العبوات المضغوطة من داخل المركبات تفاديًا لمخاطر انفجارها.



وأهاب بالمواطنين عدم إشعال الحرائق نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح التي تساعد على انتشار الحرائق وخطرها على المركبات والمباني والمحاصيل الزراعية.



ودعا العمال والمزارعين إلى تجنب العمل تحت أشعة الشمس لتفادي مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري.



كما حذّر من الأحمال الزائدة للتيار الكهربائي نتيجة استخدام أجهزة التكييف والتبريد لتفادي مخاطر التماس الكهربائي والحرائق الناتجة عنه.

ودعا المواطنين إلى الاتصال على أرقام الطوارئ 102 الدفاع المدني و100 الشرطة و101 الإسعاف للإبلاغ عن أية حوادث أو مخاطر.

المصدر : وفا