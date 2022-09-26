فلسطين .. العثور على جثة شاب ومباشرة التحقيقات

الوكيل الإخباري - باشرت النيابة العامة والشرطة في فلسطين اجراءاتهما للتحقيق في ملابسات العثور على جثة مواطن، شمال محافظة قلقيلية.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن بلاغا وصل للشرطة يفيد بسماع إطلاق نار في منطقة جبلية بين بلدتي كفر لاقف وحجة شمال المحافظة، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة إلى المكان، حيث تم العثور على جثة محترقة لشاب في العشرينيات من العمر، وعليها آثار تعذيب وإصابات بالرصاص.



وأضاف أن قوة من الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية وصلوا للمكان، وباشروا إجراءات الكشف والمعاينة على الجثة ومكان العثور عليها.

واكد أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة، وإحالتها إلى معهد الطب الشرعي، للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.

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