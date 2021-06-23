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الأربعاء، 23-06-2021 11:47 ص

فلسطين .. امتحانات الثانوية العامة تنطلق غدًا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، استكمال التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة ابتداءً من صباح يوم غد الخميس في جميع أنحاء الوطن، بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج، حيث سيتوجه 84598 طالبًا وطالبة إلى قاعات الامتحان، موزّعين على 896 قاعة.

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وأشارت "التربية" إلى أن العدد الكلي للعاملين يبلغ نحو 25 ألفًا، موزّعين ما بين مراقب ومصحّح وإداري وفنّي وعامل في الامتحان.


وأكد وزير التربية والتعليم الفلسطيني، مروان عورتاني جاهزية الوزارة لعقد الامتحان رغم تحديات وآثار فرضتها جائحة "كورونا" والعدوان الأخير على القدس وقطاع غزة في كافة أرجاء الوطن، لافتًا إلى أن تجربة فلسطين العام الماضي قدمت أنموذجًا ملهمًا يحتذى به؛ بما يؤكد أن هذه التجربة تؤسس لعمل تكاملي تكاتفت فيه جهود الوزارة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية؛ للحفاظ على هذا الامتحان وجودته ومعاييره.


وبين أن تنظيم الامتحان يتم وفق قواعد البروتوكول الصحي؛ وبما يراعي معايير التباعد الجسدي، والوقاية والسلامة للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء، مؤكدًا أن الامتحان يقوم على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص؛ وبما يضمن معايير الجودة الشاملة في كامل إجراءاته.


وتمنى عورتاني للطلبة النجاح والتوفيق، مستذكرًا طلبة المدارس، ومنهم طلبة الثانوية العامة، الذين ارتقوا شهداء خلال عدوان الاحتلال الأخير على القدس وغزة ومختلف أنحاء الوطن، مجددًا في الوقت ذاته اعتزازه بجهود أبناء السلك التربوي؛ على ما بذلوه من جهود ومتابعات في سبيل إنجاح عقد الامتحان وفق ما هو مخطط له.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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