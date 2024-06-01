فلسطين .. انطلاق القافلة الأولى من حجاج بيت الله الحرام

الوكيل الاخباري - انطلقت، صباح اليوم السبت، القافلة الأولى من قوافل حجاج بيت الله الحرام، من مدينة الرئيس محمود عباس للحج والعمرة، عبر معبر الكرامة شرق مدينة أريحا في فلسطين.

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وشارك في استقبال وفود الحجاج في مدينة محمود عباس للحج والعمرة، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ محمد نجم، ومحافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، ورئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، ومدير شرطة معبر الكرامة العقيد مصطفى دوابشة، الذين أكدوا أنه تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة حجاج الضفة الغربية بسهولة ويسر عبر معبر الكرامة، وصولا إلى الاردن، ومنها إلى السعودية، لتسهيل سفر الحجاج، وتقديم الخدمات لهم.



ويتواصل منذ ساعات الصباح توافد حجاج المحافظات الشمالية إلى مدينة الرئيس محمود عباس، حيث سيغادر 1650 حاجا ضمن القافلة الأولى بواقع 33 حافلة، فيما سيغادر يوم غد الأحد 3350 حاجا، بواقع 67 حافلة، بيد أن حجاج قطاع غزة، والذي يصل تعدادهم الى 2600 حاج حرموا هذا العام من تأدية الفريضة، بسبب العدوان المتواصل لليوم الـ239.

