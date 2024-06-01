السبت 01-06-2024
الوكيل الاخباري
 

تجارة الأردن: انخفاض أسعار الأرز بنوعيه 30% والزيوت 25% وارتفاع اللحوم المستوردة

فلسطين .. انطلاق القافلة الأولى من حجاج بيت الله الحرام

1662 شقة و1183 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب ياسين الروسان

سقوط صاروخ بالجليل الأعلى

دولة فلسطين تحصل على حقوق إضافية بمنظمة الصحة العالمية

الاحتلال يصيب 3 شبان بالرصاص في مخيم بلاطة

غوتيريش يرحب بمقترح بايدن لإنهاء الحرب في غزة

فيديو - أسيرة إسرائيلية لدى "القسام" تناشد.. لا تجعلوا مصيرنا بيد نتنياهو

السبت، 01-06-2024 09:57 ص

فلسطين .. انطلاق القافلة الأولى من حجاج بيت الله الحرام

٨٨


الوكيل الاخباري - انطلقت، صباح اليوم السبت، القافلة الأولى من قوافل حجاج بيت الله الحرام، من مدينة الرئيس محمود عباس للحج والعمرة، عبر معبر الكرامة شرق مدينة أريحا في فلسطين.

اضافة اعلان


وشارك في استقبال وفود الحجاج في مدينة محمود عباس للحج والعمرة، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ محمد نجم، ومحافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، ورئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، ومدير شرطة معبر الكرامة العقيد مصطفى دوابشة، الذين أكدوا أنه تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة حجاج الضفة الغربية بسهولة ويسر عبر معبر الكرامة، وصولا إلى الاردن، ومنها إلى السعودية، لتسهيل سفر الحجاج، وتقديم الخدمات لهم.


ويتواصل منذ ساعات الصباح توافد حجاج المحافظات الشمالية إلى مدينة الرئيس محمود عباس، حيث سيغادر 1650 حاجا ضمن القافلة الأولى بواقع 33 حافلة، فيما سيغادر يوم غد الأحد 3350 حاجا، بواقع 67 حافلة، بيد أن حجاج قطاع غزة، والذي يصل تعدادهم الى 2600 حاج حرموا هذا العام من تأدية الفريضة، بسبب العدوان المتواصل لليوم الـ239.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٥

جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله

احتلال

الاحتلال يعتقل شابا من بيت أمر شمال الخليل

3

سقوط صاروخ بالجليل الأعلى

٢

دولة فلسطين تحصل على حقوق إضافية بمنظمة الصحة العالمية

اسعاف ٢

الاحتلال يصيب 3 شبان بالرصاص في مخيم بلاطة

٧

غوتيريش يرحب بمقترح بايدن لإنهاء الحرب في غزة

أخبار متعلقة
a4178aed3fd749fa2b3f211e2773a275

قوات الاحتلال تنسحب من شمال غزة

474102

رئيس وزراء سلوفينيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل

5.png-e11daf89-a424-4a50-b2ce-319f88272a24

نكبة فلسطين: 76 عاما من المجازر والتشريد

1715689501829

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

2024-05-08T151704Z_3_LYNXMPEK47094_RTROPTP_4_ISRAEL-PALESTINIANS-PROTESTS-AMSTERDAM-AY5-1024x710

جامعة أمستردام تغلق حرمها أمام الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

385074

الشرطة الفلسطينية : تنقل 30 ألف مسافر عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي