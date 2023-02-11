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السبت، 11-02-2023 01:23 م

فلسطين .. انطلاق عملية اقتراع غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل

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الوكيل الإخباري - انطلقت في فلسطين، اليوم السبت، عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل، والتي بلغت فيها نسبة التصويت 57% حتى الساعة 11:30 ظهرا.

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وحسب لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الغرف، فتحت صناديق الاقتراع أمام 846 ناخبا في تمام الساعة الثامنة صباحا، وتغلق عند الساعة الرابعة مساء.
ويتنافس في هذه الانتخابات 18 مرشحا، لاختيار 11 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية التي تأسست عام 2006، لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها، بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.


وتُجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات فلسطين ضمن برنامج زمني متسلسل.


وقد أجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.

 

وفا


 




 

 


 

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