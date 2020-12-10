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الخميس، 10-12-2020 07:16 ص

إغلاقات قد تطال محافظات أخرى

فلسطين .. بقية مستحقات الموظفين ستُصرف قبل نهاية الشهر

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أمس الأربعاء،  أن المستحقات المتبقية للموظفين، ستصرف قبل نهاية الشهر الحالي.

جاء تصريح ملحم، خلال مؤتمر صحفي، عقده مع وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصة موضوع الإغلاق وفيروس كورونا.

وأضاف ملحم: أن الإغلاق، قد يشمل محافظات لم يشملها القرار، في حال كانت مؤشرات الإصابة فيها تستدعي ذلك، وزاد "سجلنا قصة نجاح بالمرحلة الأولى من الوباء ولا نريد انتكاسة".

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وقال: إن قرارات الحكومة الأخيرة، جاءت في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)، وإنها أخذت بعين الاعتبار، نسب الإصابة من مجمل العينات المأخوذة في كل محافظة.
وتابع: "لأننا دولة فقيرة، ولا نستطيع تحمل أي انتكاسة، فالحل الوحيد لدينا هو الوقاية، وخطط إنعاش الاقتصاد لمواجهة (كورونا) بالكاد تبقيه على قيد الحياة".

وأضاف: أن كل الإجراءات الحكومية، كانت تحسباً من الوصول لحالة انهيار النظام الصحي، حيث كاد هذا النظام يترنح، ويصل لحافة الانهيار.

وتابع: أن الإجراءات مثل "الدواء المر" الذي لا بد منه، وأن الحكومة، تتفهم الشكوى التي ستتحول إلى قبول بعد أن تثبت النتائج أن الإجراءات صحية، وليست قهرية، وليست لتعطيل عجلة الاقتصاد.

وأكد ملحم، أن الحكومة، هي المعني الأكبر بسير العجلة الاقتصادية؛ للوفاء بالتزاماتها من خلال الإيرادات المحلية.

وأشار إلى أن الحكومة، تلجأ للإغلاق كضرورة ملحة، وهي حريصة على الاقتصاد والصحة والمواءمة بينهما، ولكن الأرقام ترتفع على مستوى الإصابات، لذلك لجأت للدواء المر. 

 

وأضاف: أن الحكومة تتفهم المطالبات، بتقديم الدعم للفئات المتضررة، مشيراً إلى وجود خطة إنعاش مؤقتة، وأن الحكومة، تعمل بقدر المستطاع؛ لضخ الأموال في السوق.


وأوضح، أن اللجنة الوبائية، دعت لإغلاق شامل لأسبوعين، لكن الحكومة، ذهبت الى معايير نسب الإصابات في كل محافظة على حدة، الأمر الذي يعني، أن بعض المحافظات، قد تدخل في دائرة الإغلاق، إذا تصاعدت فيها نسب الإصابات والفحوصات الإيجابية.

المصدر : دنيا الوطن

 

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