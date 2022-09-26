فلسطين تدين اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى

الوكيل الإخباري -

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أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الإثنين، لباحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، والاعتداء على المرابطين فيه واعتقال عدد منهم.وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان إن اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدسـاته، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ومزيد من التوتر والعنف.واعتبر أن قيام عدد من المستوطنين بالنفخ بالبوق عند بوابات المسجد الأقصى تحت بصر وسمع شرطة الاحتلال تصعيد خطير في مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، ومحاولة فرض أمر واقع جديد.وأكد أن الفلسطينيين لن يسمحوا بالمساس بالمسجد الأقصى أو تدنيسه بأي شكل من الأشكال، وسيقفون سدا منيعا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته.