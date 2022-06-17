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الجمعة، 17-06-2022 01:43 م

فلسطين تدين جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة شبان في جنين

فلسطين


الوكيل الاخباري - أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين باغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، وإصابة عشرة مواطنين آخرين .

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وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع.


وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تأتي قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة في محاولة منها للتهرب من أي استحقاق سياسي.


وأشارت إلى أن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم هي الرد الإسرائيلي على المطلب الأميركي بوقف التصعيد.


وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتحرك الجدي والفاعل من خلال الضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة. محذرة من أن الحكومة الإسرائيلية تصدر أزمتها الداخلية عبر تصعيد دموي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


بترا


 




 

 


 

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