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الخميس، 25-11-2021 09:55 ص

فلسطين تدين مصادقة الإحتلال على بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية

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الوكيل الإخباري-نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بمصادقة حكومة سلطات الإحتلال على بناء مستوطنة جديدة على أرض مطار القدس، أو ما يعرف محليا في فلسطين بـ"مطار قلنديا".

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وقالت الوزارة، في بيان: "ندين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 10آلاف وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا)، لتوسيع مستوطنة (عطروت)".


وأضافت أن "المخطط يهدف إلى استكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، كجزء لا يتجزأ من عملية تهويدها وضمها، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، ومحاولة إخراجها من أية مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين".


وعبرت الخارجية الفلسطينية عن قلقها من المخطط ، وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف المشاريع الاستيطانية.
والأربعاء، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن بلدية القدس التابعة للاحتلال الاسرائيلي صادقت على إقامة مستوطنة على أرض مطار القدس بمساحة 1243 دونما (الدونم يساوي 1000 متر مربع).


وأضافت الصحيفة أن المستوطنة الجديدة ستضم آلاف الوحدات السكنية ومساحات للفنادق ومناطق للمباني العامة والتجارية.


وحتى العام 1967، كان "مطار القدس الدولي"، الميناء الجوي الوحيد في الضفة، قبل أن تضع إسرائيل يدها عليه، وتحوّله إلى مطار لرحلات داخلية قليلة، إلى أن أغلقته نهائيا عام 2000.


وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

 

الأناضول

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