فلسطين تسلم المحكمة الجنائية نتائج التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تسليم نتائج التحقيقات بجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن خان "طلب منا تفاصيل التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة".



وأوضحت الوزارة في بيان، أن المالكي التقى صباح اليوم الخميس بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي.



وأوضحت أن المالكي "سلم المدعي العام للمحكمة الجنائية نتائج التحقيق الرسمية لدولة فلسطين، في جريمة الاحتلال في إعدام الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، باعتبار أنها ترقى إلى جريمة حرب".



وطالب المالكي، خان، بـ"العمل من أجل جلب المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تستهدف المدنيين، والأطفال، والنساء، والصحفيين، والأطباء وغيرهم من الفئات المحمية، إلى العدالة الدولية إحقاقا للعدالة".



وجاء اللقاء لإطلاع خان على "عديد الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بأدواتها المختلفة من مسؤولين سياسيين وعسكريين، والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة الأبارتهايد الجريمة ضد الإنسانية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية".



وتساءل المالكي خلال اللقاء، عن "تأخر العمل والتحقيقات بالشأن الفلسطيني"، مطالبا المدعي العام بأن "تكون القضية الفلسطينية أولوية في التحقيقات وعدم التأخر في إحقاق العدالة لأن العدالة المتأخرة تعني عدالة غائبة".



ودعا إلى "ضرورة اتخاذ المدعي العام خطوات ملموسة تدل على الجدية في التعامل مع جرائم الاحتلال في فلسطين، لخطورة هذه الجرائم وحجمها وطبيعتها وهي جرائم مستمرة".



وقتلت أبوعاقلة في 11 مايو خلال تغطيتها عملية توغل للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.





روسيا اليوم