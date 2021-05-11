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الثلاثاء، 11-05-2021 01:48 م

فلسطين تطالب بالإسراع في التحقيق بجرائم الاحتلال

خارجية


الوكيل الإخباري - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات "جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أهلنا في قطاع غزة والتي خلفت حتى الآن عشرات الشهداء من المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال، هذا بالإضافة إلى تدمير المنازل والممتلكات جراء العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة".

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وحملت الوزارة "حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها الوحشي المتواصل ضد اهلنا في القدس ومقدساتهم ومنازلهم وضد أهلنا في حي الشيخ جراح وأهلنا في قطاع غزة، وتحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتخاذله وتقاعسه عن الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان والجرائم المرافقة له".


وأكدت الوزارة "أن اقدام دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد أهلنا في قطاع غزة يعتبر استخفافا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها"، مطالبة "المحكمة الإسراع في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الأعزل".

 

المصدر : روسيا اليوم 




 




 

 


 

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