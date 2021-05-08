السبت 08-05-2021
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السبت، 08-05-2021 06:03 م

فلسطين تطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية

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الوكيل الاخباري - طالبت فلسطين، اليوم السبت، بعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة.
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وأعلن سفير فلسطين لدى القاهرة، المندوب الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أن الاجتماع سيبحث خطورة الاعتداءات الوحشية على المصلين والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها، وتنفيذ سياسة ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها.

 




 

 


 

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