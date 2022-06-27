فلسطين تعلن دخول الموجة السادسة من كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الاثنين، أن فلسطين دخلت الموجة السادسة من تفشي جائحة فيروس كورونا، والوضع الوبائي "بات مقلقا".

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وقالت الكيلة، إن هناك ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات والإدخال للمستشفيات، حيث سجل أمس الأحد نحو 1000 إصابة في الضفة الغربية المحتلة لوحدها.



ودعت الفلسطينيين إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، والمساجد ، والمطاعم، وصالات الأفراح.



وناشدت أيضا بضرورة أخذ جرعات اللقاحات الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، خاصة لكبار السن، وممن يعانون من أمراض مزمنة، مشيرة إلى أن التزام الفلسطينيين بالإجراءات الوقائية يجنب الاضطرار لاتخاذ خطوات لا يريدها الجميع.

وفا