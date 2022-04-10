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الأحد، 10-04-2022 10:01 ص

فلسطين.. تعليق جزئي بمدارس الضفة احتجاجاً على عدم صرف الرواتب كاملة

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الوكيل الإخباري-يشرع اتحاد المعلمين بالضفة الغربية المحتلة الأحد، بتعليق الدوام في المدارس الحكومية بعد الحصة الثالثة، احتجاجا على عدم صرف رواتب كاملة للمعلمين وعدم حل الملفات العالقة مع وزارة التربية.

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وأعلن الاتحاد عن تعليق الدوام في المدارس الحكومية طيلة أيام الأسبوع بعد الحصة الثالثة، فيما يعلق دوام يوم الثلاثاء من الصباح.


وكان الإتحاد أوضح في بيان له الجمعة الماضية، عن تعليق الدوام من السبت حتى الخميس بعد الحصة الثالثة، فيما يتم تعليق الدوام يوم الثلاثاء من الصباح مع توجه المعلمين لمدارسهم والمغادرة الساعة الحادية عشر صباحا.
وأوضح أن تعليق الدوام في الوزارة والمديريات الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا مع المغادرة، مع مراعاة الظروف الخاصة بمدارس القدس.


وأكد الاتحاد في بيانه على ضرورة إنجاح الامتحانات التجريبية للثانوية العامة من خلال التعاون مع الإدارات المدرسية.


وتأتي خطوات الاتحاد في ظل مطالبته وزارة التربية الفلسطينية برفع طبيعة العمل من 50 إلى 80%، وصرف علاوة غلاء المعيشة، وحل جميع الملفات العالقة ودفع الرواتب كاملة مع المستحقات المتراكمة.

 

وكالة صفا الفلسطينية

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