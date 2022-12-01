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الخميس، 01-12-2022 01:27 م

فلسطين تقدم مساعدات مالية لطلبة التوجيهي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية اعتماد موازنة مالية لمساعدة طلبة التوجيهي المتفوقين ومن أصحاب الاحتياج المالي لدخول الجامعات الفلسطينية للعام (2022/2023م).

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كما أعلنت عن بدء استقبال الطلبات من خلال موقع الوزارة الالكتروني www.mohe.pna.ps ، حيث سيتم اعتماد معايير المنحة التالية (معدل الثانوية العامة، عدد الاخوة الدارسين في الجامعات الفلسطينية، الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، الشؤون الاجتماعية أو الوفاة (الأب فقط) وأي طالب لم يرفق كامل الاثباتات لن يحصل على المعيار المذكور.


الفئة المستهدفة: الطلبة الدارسين في الجامعات الفلسطينية والمتفوقين ومن أصحاب الاحتياج المالي من ثانوية عام 2022-2023 فقط.

 

صفا


 




 

 


 

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