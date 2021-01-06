فلسطين .. جريمة تودي بحياة عشريني

الوكيل الإخباري- لقي شاب فلسطيني (25) عاما ، مصرعه وأُصيب آخر بجروح حرجة، إثر تعرّضهما لجريمة إطلاق نار في كفر قرع، بمنطقة المثلث داخل أراضي الـ(48).

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وذكرت مصادر فلسطينية، أن الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان، قدم الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهما للمستشفى، ليُعلَن عن وفاة أحدهما هناك.



وتأتي هذه الجريمة بعد وقت وجيز من ارتكاب جريمة أُخرى في طمرة، حيث تمّ إطلاق النار على شخصين تواجدا في متجر بالمدينة، ما أدى لإصابتهما، بالإضافة إلى ثالث، بجروح متفاوتة.

المصدر : وفا

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