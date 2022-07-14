فلسطين على موعد مع كتلة هوائية حارة ورطوبة عالية

الوكيل الإخباري - توقع الراصد الجوي ليث العلامي في فلسطين، صباح اليوم الخميس، أن تتعرض المنطقة إلى كتلة هوائية أكثر حرارة، في النصف الثاني من هذا الشهر، أي منتصف الأسبوع القادم.

اضافة اعلان



وأضاف : "تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع من يوم الاثنين ويزداد يومي الثلاثاء والأربعاء وقد يستمر حتى نهاية الأسبوع، ودرجات الحرارة تفوق معدلاتها المعروفة بحوالي 4-6 درجات مئوية درجة الحرارة".



وأشار أن الموجة ستكون في معظم المحافظات وخاصة الضفة الغربية وستصل إلى منتصف الثلاثينات ما بين 34 الى 37 درجة مئوية، خاصة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم".



وتابع : الشعور بالحرارة سيكون نوعا ما مضاعف ومرهق ومزعج والأجواء صيفية مزعجة وستكون هناك رطوبة عالية".

رام الله الاخباري