الخميس 14-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن: إحباط محاولات تهريب واتجار وترويج مخدرات خلال الايام الماضية - صور

نقيب الصيادلة يطالب بحماية المهنة من الدُخلاء

تقرير: ركود تضخمي سيجتاح الاقتصاد العالمي بحلول 2023

الصرافين: عمليات شراء اليورو في الأردن ضمن نطاقها الطبيعي

الوكيل ينشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية التوجيهي

طلبة توجيهي: امتحان الرياضيات الورقة الثانية أسهل من الأولى

التنمية: ضبط 197 متسولا خلال عطلة العيد

علان: 30% ارتفاع الطلب على الذهب عن الشهر الماضي

استقالة رئيسة وزراء إستونيا من منصبها

الدولار يواصل ارتفاعه ويصل مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما

الخميس، 14-07-2022 11:26 ص

فلسطين على موعد مع كتلة هوائية حارة ورطوبة عالية

درجة حراره


الوكيل الإخباري - توقع الراصد الجوي ليث العلامي في فلسطين، صباح اليوم الخميس، أن تتعرض المنطقة إلى كتلة هوائية أكثر حرارة، في النصف الثاني من هذا الشهر، أي منتصف الأسبوع القادم.

اضافة اعلان


وأضاف : "تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع من يوم الاثنين ويزداد يومي الثلاثاء والأربعاء وقد يستمر حتى نهاية الأسبوع، ودرجات الحرارة تفوق معدلاتها المعروفة بحوالي 4-6 درجات مئوية درجة الحرارة".


وأشار أن الموجة ستكون في معظم المحافظات وخاصة الضفة الغربية وستصل إلى منتصف الثلاثينات ما بين 34 الى 37 درجة مئوية، خاصة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم".


وتابع : الشعور بالحرارة سيكون نوعا ما مضاعف ومرهق ومزعج والأجواء صيفية مزعجة وستكون هناك رطوبة عالية".

 

رام الله الاخباري


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اض

إضراب عن العمل في بلدية نابلس

مستوطنون

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ع

إصابة خطيرة إثر شجار عائلي في جنين

ftUFs

الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على فتى مقدسي

62cea87e4c59b76f5870950c

عائلة أبو عاقلة تجدد طلبها للقاء بايدن

smxvW

الاحتلال يستولي على 1480 دونما من أراضي رام الله

أخبار متعلقة
17d96c7158b92abc4ba2c9a79c46a636

مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام شرق بيت لحم

احتلال8

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة

مو

مواجهات واعتقالات بمخيم الجلزون في رام الله

9999130577

مستوطن يجرف أراضي شرق بيت لحم

5ae2435ba846d55cacffc6d3f23be936

مستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين على شارع جنين- نابلس

5202225114743925958113

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس