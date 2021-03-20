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السبت، 20-03-2021 09:15 ص

فلسطين : فتح باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021

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الوكيل الاخباري - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، ابتداءً من صباح اليوم السبت، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 3/31/ 2021 وتشمل أيام العطل الرسمية، وذلك في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، والمقر الإقليمي في مدينة غزة.

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وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16، ولا يزيد عن 132 مرشحا، مؤكدة على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة .

 

المصدر - وفا 


 




 

 


 

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