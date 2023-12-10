فلسطين.. قطاعات جديدة تعلن الإنضمام إلى الإضراب العالمي الاثنين

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسات وقطاعات تجارية وصناعية فلسطينية جديدة، الإنضمام للإضراب العالمي، غداً الاثنين، تنديدا بالفيتو الأمريكي، الذي أفشل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى استنكار تواصل العدوان والقصف العنيف على القطاع، منذ 7 أكتوبر.

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وأعلنت سلطة النقد في فلسطين، إغلاق الجهاز المصرفي أمام العملاء، مؤكدا أن لن يتم عقد جلسة مقاصة غدا الاثنين.



وأشارت سلطة النقد، إلى أن كل مصرف يتولى الطريقة المناسبة لإعلام الجمهور بالإغلاق.



ودعت حركات شبابية ونقابات وفصائل فلسطينية، للإضراب الشامل، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".



كما دعت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، للتضامن العالمي بين عمال وعاملات العالم، وخاصة عمال قطاع النقل والخروج إلى الشوارع والميادين والاعتصام فيها، حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة.

