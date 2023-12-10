الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

11 شهيداً في قصف للاحتلال على مخيم المغازي

حلويات الحاج محمود حبيبة واولاده تعلق دوامها الاثنين تضامناً مع غزة

أكثر من 10 آلاف جندي ومدني إسرائيلي تلقوا العلاج منذ بداية الحرب على غزة

ارتفاع عجز الميزانية في كيان الاحتلال بسبب تكاليف العدوان على غزة

فلسطين.. قطاعات جديدة تعلن الإنضمام إلى الإضراب العالمي الاثنين

القسام: تدمير 44 آلية عسكرية للاحتلال خلال 48 ساعة

الاردنية للطيران تعلن عن السفر على وجهاتها بأسعار مخفضة وقيم حقيقية

الصفدي: ما نراه في غزة ليس قتلا للأبرياء فحسب بل تدمير سبل عيش أبنائها

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من انتشار المجاعة

"بلديتنا في أسبوع" نشرة إخبارية أسبوعية لبلدية المفرق

عاجل

أكثر من 10 آلاف جندي ومدني إسرائيلي تلقوا العلاج منذ بداية الحرب على غزة

الأحد، 10-12-2023 08:58 م

فلسطين.. قطاعات جديدة تعلن الإنضمام إلى الإضراب العالمي الاثنين

HaWDa1EjnXuiJ8Rs4EpJE0sgZ1WJQFssLRgTjW6i


الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسات وقطاعات تجارية وصناعية فلسطينية جديدة، الإنضمام للإضراب العالمي، غداً الاثنين، تنديدا بالفيتو الأمريكي، الذي أفشل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى استنكار تواصل العدوان والقصف العنيف على القطاع، منذ 7 أكتوبر.

اضافة اعلان

 

وأعلنت سلطة النقد في فلسطين، إغلاق الجهاز المصرفي أمام العملاء، مؤكدا أن لن يتم عقد جلسة مقاصة غدا الاثنين.

وأشارت سلطة النقد، إلى أن كل مصرف يتولى الطريقة المناسبة لإعلام الجمهور بالإغلاق.


ودعت حركات شبابية ونقابات وفصائل فلسطينية، للإضراب الشامل، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".

كما دعت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، للتضامن العالمي بين عمال وعاملات العالم، وخاصة عمال قطاع النقل والخروج إلى الشوارع والميادين والاعتصام فيها، حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202310192847738526570

11 شهيداً في قصف للاحتلال على مخيم المغازي

796

أكثر من 10 آلاف جندي ومدني إسرائيلي تلقوا العلاج منذ بداية الحرب على غزة

JmRlKaMlSlJtRNn9yloioZ7kTvH3DNIu2TeoJdit

القسام: تدمير 44 آلية عسكرية للاحتلال خلال 48 ساعة

AGr8N

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من انتشار المجاعة

6570b2404c59b752f2359494

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في غزة

1789078_1634192258

سرايا القدس: نسفنا منزلاً بحي الشجاعية بداخله أكثر من 13 جندياً صهيونياً

أخبار متعلقة
9hAMkUXIoneCopTDld9XKrxZ3nWZJWPNmHGntHpg

محمد بن سلمان: نرفض الحرب الشعواء التي يتعرض لها الفلسطينيون

95f85c091fcb64f1d2d88807656e5f979afaab7b

الاحتلال يرفض إدخال بعض الوقود للمستشفيات بغزة

قصف إسرائيلي على غزة .jpg-c082654b-ace0-4627-9684-3b1ff97fb34f

اشتباكات عنيفة تجري الان في غزة

غزة-تحت-القصف-الإسرائيلي-الرئيسي-صفحة-11

غارة تدمر منزلا مأهولا بمخيم الشاطئ

2

فيديو - مشاهد للحزام الناري الذي ينفذه طيران الاحتلال في محيط المستشفى الأندونيسي

371306_3_1699280976

حكومة غزة: نطالب بفتح معبر رفح بشكل عاجل ودائم