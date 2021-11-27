فلسطين: لجنة الوبائيات تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الحالة الوبائية

الوكيل الاخباري- دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، جمهور المواطنين الفلسطينيين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات، وضرورة تعقيم الأيدي، وعدم المصافحة، وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هذه الإجراءات ستحد من انتشار فيروس "كورونا" ومتحوراته، خاصة في ظل اكتشاف متحور "أوميكرون".



وقالت إن لجنة الوبائيات ستعقد يوم غد الأحد اجتماعاً طارئاً هاماً لبحث الحالة الوبائية والتطعيمات، والمتحور الجديد للفيروس والتوصيات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، حسب توصيات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.



وتابعت: في ظل الطلب العالمي الكبير على لقاحات كورونا، وعدم استطاعة بعض الدول تأمين جرعات كافية لمواطنيها، فإن فلسطين لديها مخزون كافٍ من اللقاحات، داعية المواطنين الفلسطينيين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى ضرورة التوجه إلى مراكز التطعيم لأخذ الجرعات.

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المصدر: وفا