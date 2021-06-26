السبت 26-06-2021
الوكيل الاخباري

%2 نسبة نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر

التربية : منسّبون بالتعيين يباشرون عملهم في آب

بالصور.. الملك يؤكد من المزار الجنوبي أن المقامات موقع ديني وتاريخي مهم

فلسطين .. لجنة تحقيق في ظروف وفاة نزار بنات

الفواز: الزيارة الملكية للمقامات تحمل دلالة رمزية ودينية في ظل الظروف الحالية التي نعيشها

تجارة عمان تثمن إجراءات قوننة أوضاع العمالة الوافدة

وزير التربية : امتحان التوجيهي متوازن في الأسئلة والمدة الزمنية

ترجيح إقامة مهرجان جرش نهاية شهر أيلول

التربية ترد عبر الوكيل 'وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ' حول مبحث الكيمياء لطلبة التوجيهي

أسعار الملابس والأحذية حول معدلاتها في عيد الأضحى

السبت، 26-06-2021 03:21 م

فلسطين .. لجنة تحقيق في ظروف وفاة نزار بنات

بنات
نزار بنات


الوكيل الإخباري - أعلن المفوض السياسي العام، المتحدث باسم المؤسسة الأمنية في فلسطين اللواء طلال دويكات، أن لجنة التحقيق في ظروف وفاة نزار بنات بدأت، على أن تستكمل أعمالها في أسرع وقت ممكن، وستعلن النتائج فور الانتهاء منها.

اضافة اعلان


وأكد دويكات في تصريحات صحافية ، اليوم السبت، الالتزام بنتائج التحقيق، واتخاذ الإجراءات المطلوبة المترتبة على ذلك كافة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تكريس مبادئ الشفافية والمصداقية كأسلوب عمل.


وشدد على أن الحكومة الفلسطينية معنية بالكشف عن ظروف وفاة بنات، مضيفا أنه سيتم إحالة الملف إلى الجهات القضائية إن كانت الوفاة جزائية.


وطالب اللواء دويكات بعدم الانجراف وراء بعض المغرضين، الذين يحاولون قلب الأمور واستغلال حادثة وفاة نزار بنات بطريقة تنعكس سلبيا على الفلسطينيين، وانتظار النتائج التي تتوصل إليها لجنة التحقيق.


وأعرب عن التزام الحكومة الفلسطينية بالنتائج، وجاهزيتها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والمترتبة على نتائج التحقيق وهو ما يؤكد الشفافية والمصداقية التي نحاول أن نكرسها ونجسدها في السلطة الوطنية الفلسطينية .

 

المصدر : وفا

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اي

هيئة الأسرى: قائمة ' عمداء الأسرى ' ترتفع إلى (80) أسيرا

احتلال

الاحتلال يجبر فلسطينيا على هدم غرفة سكنية بالقدس

ة

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

مستع

'مستعربون ' يختطفون أسيرا محررا من جنين

اح

القدس .. الاحتلال يعتدي على شقيقين ويعتقلهما في العيسوية

جنود الاحتلال_0

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بعد محاولته تنفيذ عملية طعن شمالي الضفة

أخبار متعلقة
620211114212646556564

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

620213104748160592826

إصابة فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

620211114212646556564

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

20201029112703reup-2020-10-29t112451z_591682816_rc2bsj9yvlg6_rtrmadp_3_israel-palestinians-olives.h11-730x438-1

مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة في أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل

ouWOK

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شرق بيت لحم

GettyImages-1232959384

طالب شهيد في غزة يتحصل على علامة الفردوس الاعلى - شاهد الصورة