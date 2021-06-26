فلسطين .. لجنة تحقيق في ظروف وفاة نزار بنات

الوكيل الإخباري - أعلن المفوض السياسي العام، المتحدث باسم المؤسسة الأمنية في فلسطين اللواء طلال دويكات، أن لجنة التحقيق في ظروف وفاة نزار بنات بدأت، على أن تستكمل أعمالها في أسرع وقت ممكن، وستعلن النتائج فور الانتهاء منها.

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وأكد دويكات في تصريحات صحافية ، اليوم السبت، الالتزام بنتائج التحقيق، واتخاذ الإجراءات المطلوبة المترتبة على ذلك كافة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تكريس مبادئ الشفافية والمصداقية كأسلوب عمل.



وشدد على أن الحكومة الفلسطينية معنية بالكشف عن ظروف وفاة بنات، مضيفا أنه سيتم إحالة الملف إلى الجهات القضائية إن كانت الوفاة جزائية.



وطالب اللواء دويكات بعدم الانجراف وراء بعض المغرضين، الذين يحاولون قلب الأمور واستغلال حادثة وفاة نزار بنات بطريقة تنعكس سلبيا على الفلسطينيين، وانتظار النتائج التي تتوصل إليها لجنة التحقيق.



وأعرب عن التزام الحكومة الفلسطينية بالنتائج، وجاهزيتها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والمترتبة على نتائج التحقيق وهو ما يؤكد الشفافية والمصداقية التي نحاول أن نكرسها ونجسدها في السلطة الوطنية الفلسطينية .

المصدر : وفا