فلسطين .. محافظ جنين يطلع فريق الدعم البريطاني على أوضاع المحافظة

الوكيل الإخباري - أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، العميد ستيفن كارترايت من فريق الدعم البريطاني في فلسطين على أوضاع المحافظة وانتهاكات الاحتلال.

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وأكد الرجوب خلال اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة، اليوم الاثنين، أهمية الدور البريطاني في دعم الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.



واستعرض الرجوب مجمل الأوضاع التي تعيشها المحافظة والتحديات في ظل استمرار الاحتلال وممارساته ضد أبناء شعبنا، والوضع الأمني الداخلي والتعاون بين الأجهزة الأمنية من أجل تعزيز تطبيق القانون والحفاظ على السلم الأهلي.

كما تطرق إلى الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



من جانبه، أكد كارترايت تطلعه لبناء شراكة بين الجانبين.

المصدر : وفا

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