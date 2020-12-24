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الخميس، 24-12-2020 07:39 ص

بحماية جيش الاحتلال

فلسطين .. مستوطنون يواصلون تصعيد اعتداءاتهم

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - واصل المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، الأربعاء، اعتداءاتهم على الأراضي الفلسطينية.

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فقد هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.


وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مستوطني مستوطنة "معالي ليڤونة" هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة في إحدى المناطق القريبة من قرية اللبن الشرقية.
وأضاف أن بعض المركبات تعرضت لأضرار مادية، نتيجة استهدافها من قبل المستوطنين.


كما هاجم مستوطنون، منازل المواطنين في جالود جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في الحي الشرقي لجالود، وقاموا بتكسير سيارتين، وحاولوا اقتحام عدة منازل.


وأضاف أن امرأة تعرضت لحالة إغماء وتم نقلها إلى المستشفى، خلال محاولة المستوطنين اقتحام منزلها، قبل أن يتم ملاحقتهم من قبل الأهالي.
وفي هذا السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 مواطنين من الضفة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، ومداهمة لمنازلهم وتخريب لممتلكاتهم، ومن بينهم منزل الشهيد محمود كميل في بلدة قباطية جنوب جنين.


واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد توفيق كميل من بلدة قباطية في جنين، ومواطنين من مخيم نور شمس في طولكرم هما: عاصم كمال الشلبي /24 عاما/، ومحمد إبراهيم حمارشة /22 عامًا/ وهو أسير سابق قضى عامين في سجون الاحتلال.


واحتجز الاحتلال مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم حمارشة، وهو والد المعتقل محمد حمارشة، إضافة إلى ابن شقيقه مجد حمارشة، وجرى الإفراج عنهما لاحقًا بعد استجوابهما لساعات.
ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال المواطنين قصي علي أبو مفرّح /18 عاما/، ومنير محمد تعامرة /37 عاما/ بعد اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة تقوع شرق المدينة.


يُضاف إلى المعتقلين المواطن نزار درابيع /51 عاما/ من مدينة سلفيت، عقب مداهمة منزله، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتدت على اثنين آخرين وحطمت مركبتهما، كما اعتقلت مواطنا من الخليل عقب إطلاق النار عليه وإصابته.
وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.


وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين، تمهيدا لاقتحامه من قبل مجموعات المستوطنين.


وذكر أن المستوطنين يطلقون دعوات لاقتحام الموقع بشكل أسبوعي، بحماية جيش الاحتلال، في إطار السعي من أجل الاستيلاء عليه.
وشرعت جرافات المستوطنين، اليوم، بتجريف مساحات من أراضي بلدة عورتا جنوب نابلس.


وقال دغلس، إن جرافات تابعة للمستوطنين تجرف منذ ساعات الصباح، مساحات من أراضي بلدة عورتا، في منطقتي الخربة وخلة مونس.


وأضاف أن أعمال التجريف جاءت بهدف أعمال توسعة لمستوطنة "ايتمار" المقامة على أراضي المواطنين.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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