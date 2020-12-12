فلسطين .. نسبة الالتزام بقرارات الحكومة بلغت 95%

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية ، العقيد لؤي ارزيقات انه تم تحرير 490 مخالفة لأشخاص لم يلتزموا بقرار الاغلاق المفروض على المحافظات الأربع ( الخليل، وطولكرم، ونابلس، وبيت لحم).

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واضاف ارزيقات ان هناك نسبة التزام بقرارات الحكومة الفلسطينية، بلغت 95 بالمئة، مشيرا الى ان العمل لا يزال مستمرا حيث تعمل الاجهزة الأمنية كافة بشكل حثيث ، لتطبيق القرارات الحكومية.



ودعا ارزيقات في تصريحات صحافية ، صباح اليوم السبت، المواطنين الى الالتزام بقرار الاغلاق باعتبار انه يصب في مصلة المواطن لحصر الفيروس وكسر حلقة الاصابات مشددا على وجوب الالتزام بتلك الاجراءات باعتبارها واجبا دينيا واخلاقيا.

المصدر : وفا الفلسطينية

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