فلسطين: ننسق مع الأردن لمنع اقتحام الأقصى

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تجري اتصالات مع الأردن في سبيل التصدي لدعوات المستوطنين والتي تطلق على نفسها "جماعات المعبد" والداعية لاقتحام المسجد الأقصى .
وبينت الوزارة أنها تواصل تنسيق جهودها مع الأشقاء العرب خاصة مع الأردن ، لتعميق وتوسيع الجهد العربي والإسلامي على المستوى الدولي للمطالبة بتوفير الحماية لشعبنا عامة، والقدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص.
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