الأحد 05-09-2021
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الأحد، 05-09-2021 08:25 م

فلسطين: ننسق مع الأردن لمنع اقتحام الأقصى

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تجري اتصالات مع الأردن في سبيل التصدي لدعوات المستوطنين والتي تطلق على نفسها "جماعات المعبد" والداعية لاقتحام المسجد الأقصى .

وبينت الوزارة أنها تواصل تنسيق جهودها مع الأشقاء العرب خاصة مع الأردن ، لتعميق وتوسيع الجهد العربي والإسلامي على المستوى الدولي للمطالبة بتوفير الحماية لشعبنا عامة، والقدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص.

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