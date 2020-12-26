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السبت، 26-12-2020 08:36 ص

وقع بين مركبتين في برية زعترة

فلسطين .. وفاة طفل إثر حادث سير في بيت لحم

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من المصدر


الوكيل الإخباري - توفي طفل يبلغ من العمر عامين واصيب والديه وشقيقه مساء أمس الجمعة، اثر حادث سير وقع بين مركبتين في برية زعترة جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات أنه وصل بلاغا لغرفة عمليات الشرطة عن وصول 4 اصابات ناتجة عن حادث سير ، حيث اعلن الاطباء عن وفاة طفل يبلغ من العمر عامين في مستشفى بيت جالا الحكومي كما وصفت الاصابات الاخرى بالمتوسطة، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الالكتروني.

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واضاف انه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

 

المصدر : دنيا الوطن 

 

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