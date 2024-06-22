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السبت، 22-06-2024 09:40 ص

فلسطين .. 50 ألف طالب وطالبة يتوجهون لامتحانات "التوجيهي"

ذ


الوكيل الاخباري - انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة في محافظات الضفة الغربية، والمدارس الفلسطينية بالخارج، حيث توجه 50 ألف طالب وطالبة إلى قاعات الامتحان، باستثناء طلبة قطاع غزة، والبالغ عددهم 39 ألف، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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ويبلغ عدد طلبة المدارس الفلسطينية الخمس خارج البلاد (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، 216 طالبًا، موزعين على 506 قاعات، إضافة لطلبة قطاع غزة الذين غادروا القطاع الى خارج الوطن، ويتوزعون على 29 دولة، وجلهم في جمهورية مصر العربية، والبالغ عددهم 1090. 


 




 

 


 

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