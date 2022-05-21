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السبت، 21-05-2022 01:25 م

فلسطين: 6 إصابات خلال اقتحام الاحتلال قرية المزرعة في رام الله

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الوكيل الاخباري- أصيب 6 فلسطينيين بينهم سيدة، لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما تعرض أحد الفلسطينيين للدعس من قبل آلية عسكرية إسرائيلية، كما سجلت عدة إصابات بالاختناق، خلال مواجهات أعقبت اقتحام القرية.

كما أصيبت سيدة برضوض وكدمات، بعد أن اصطدمت آلية تابعة لجيش الاحتلال بمركبة كانت تقودها.

وأشارت إلى أن عدة مركبات تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت المزرعة الغربية، من جهة مستوطنة "حرشا" المقامة عنوة على أراضي الفلسطينيين في منطقة جبل الدير.

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وفا

 




 

 


 

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