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فيديو - أسيرة إسرائيلية لدى "القسام" تناشد.. لا تجعلوا مصيرنا بيد نتنياهو

السبت، 01-06-2024 07:25 ص

فيديو - أسيرة إسرائيلية لدى "القسام" تناشد.. لا تجعلوا مصيرنا بيد نتنياهو

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الوكيل الاخباري - ناشدت أسيرة إسرائيلية محتجزة لدى كتائب القسام في قطاع غزة إطلاق سراحها من الأسر، داعية إلى عدم ترك مصيرها بيد الحكومة ومجلس الحرب.

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وفي رسالة صوتية نشرتها "القسام" قالت الأسيرة التي لم يكشف عن هويتها إنها في الأسر منذ ما يزيد عن 237 يوما متواصلة، داعية "الشعب الإسرائيلي" إلى العمل على إطلاق سراحها وعدم تركها تواجه مصير الطيار الإسرائيلي المفقود منذ ثمانينيات القرن الماضي، رون أراد.


ودعت الأسيرة إلى إطلاق سراحها قائلة: "أنقذونا، ولا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو ومجلس الحرب، وعلى الشعب أن يقرر".


وفي رسالتها المسجلة، قالت الأسيرة: "على جميع الإسرائيليين التظاهر وعدم جعل مصيرنا بيد نتنياهو ومجلس الحرب".


وطالبت الأسيرة المتظاهرين بـ"الضغط على حكومة نتنياهو من أجل إنقاذها مع زملائها في الأسر" عبر القبول بصفقة تبادل أسرى.


وتساءلت مستنكرة: "أنا في الأسر منذ أكثر من 237 يومًا، ولا أدرى حتى متى أبقى هنا؟".

 


 




 

 


 

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