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الجمعة، 15-04-2022 10:20 ص

فيديو - إصابة أكثر من 90 مرابطًا واعتقال العشرات في المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة حرم المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، واعتدوا على المرابطين والمصلين فيه بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والقمع والضرب بالهراوات؛ ما أدّى لإصابة العشرات بجراح متفاوتة.

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وأفاد مراسل "صفا" باعتقال عناصر الاحتلال أكثر من 50 شابًا من المرابطين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.


وذكر أنّ قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المصلين واعتدت على المتواجدين في الباحات، فيما اندلعت مواجهات.


من جانبه، أعلن الهلال الأحمر في القدس المحتلّة أنّه تمّ نقل أكثر من 90 إصابة من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر بالمطاط وقنابل الصوت واعتداءات بالضرب، لافتًا إلى أنّ عددًا قليلًا من الإصابات تمّ علاجها ميدانيًا.


واندلعت مواجهات منذ ساعات الفجر بين المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك وقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام مصليات المسجد والاعتداء على المصلين.


وذكر شهود عيان أنّ عددًا من جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى.

 

 

صفا


 




 

 


 

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