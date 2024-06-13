الخميس 13-06-2024
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الخميس، 13-06-2024 09:20 ص

فيديو - الاحتلال يعتقل مسنا بعد الاعتداء عليه في الخليل

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مسنا في بلدة دورا جنوب غرب الخليل، بعد الاعتداء عليه والتنكيل به.

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وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في الطرقات الرئيسية وفي محيط المحال التجارية، واعتقلت المسن زياد أبو هليل.


كما اقتحمت تلك القوات قرية الطبقة جنوب البلدة، وانتشرت في محيط منازل الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


 




 

 


 

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