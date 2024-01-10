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الأربعاء، 10-01-2024 03:15 م

فيديو- القسام تبث مشاهد جديدة لاشتباكها مع جيش الاحتلال في غزة

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الوكيل الإخباري- بثت كتائب القسام مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود وآليات الاحتلال الاسرائيلي في محاور مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى .

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وكانت القسام قد اعلنت امس انها تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا والاجهاز على 22 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة .

 

 

 




 

 


 

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