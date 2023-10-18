فيديو- المستشار الألماني ووفده ينبطحون أرضاً في مطار بن غوريون خوفًا من الصواريخ

الوكيل الإخباري- وثَّق مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انبطاح المستشار الألماني، أولاف شولتس، والوفد المرافق له على الأرض في مطار بن غوريون الاسرائيلي خوفاً من صواريخ المقاومة الفلسطينية .
واوضح مقطع الفيديو المتداول ، انبطاح المستشار الالماني والوفد المرافق له بعد سماعهم صافرات الإنذار في مطار بن غوريون لتخوفهم من وجود صواريخ قادمة في اتجاه المطار .
المستشار الألماني أولاف شولتز والوفد المرافق له ينبطحون على أرض مطار في تل أبيب بعد دوي صافرات الإنذار#شاهد_سكاي#فلسطين #إسرائيل #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/B1v47outIG— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 18, 2023