فيديو- المستشار الألماني ووفده ينبطحون أرضاً في مطار بن غوريون خوفًا من الصواريخ

الوكيل الإخباري- وثَّق مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انبطاح المستشار الألماني، أولاف شولتس، والوفد المرافق له على الأرض في مطار بن غوريون الاسرائيلي خوفاً من صواريخ المقاومة الفلسطينية .

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واوضح مقطع الفيديو المتداول ، انبطاح المستشار الالماني والوفد المرافق له بعد سماعهم صافرات الإنذار في مطار بن غوريون لتخوفهم من وجود صواريخ قادمة في اتجاه المطار .