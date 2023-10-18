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بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

الأربعاء، 18-10-2023 11:26 ص

فيديو- المستشار الألماني ووفده ينبطحون أرضاً في مطار بن غوريون خوفًا من الصواريخ

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الوكيل الإخباري- وثَّق مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انبطاح المستشار الألماني، أولاف شولتس، والوفد المرافق له على الأرض في مطار بن غوريون الاسرائيلي خوفاً من صواريخ المقاومة الفلسطينية .

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واوضح مقطع الفيديو المتداول ، انبطاح المستشار الالماني والوفد المرافق له بعد  سماعهم صافرات الإنذار في مطار بن غوريون لتخوفهم من وجود صواريخ قادمة في اتجاه المطار . 

 

 




 

 


 

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