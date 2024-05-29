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الأربعاء، 29-05-2024 06:28 ص

فيديو - المقاومة تبث رسالة لمحتجز إسرائيلي: سأخبركم ما الذي جرى

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الوكيل الاخباري - بثت سرايا القدس، مقطعا مصورا، يظهر فيه أحد أسرى الاحتلال، المحتجزين لديها في قطاع غزة، لتوجيه رسالة إلى المتظاهرين المطالبين بالإفراج عنهم.

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وظهر في المقطع المصور، أسير قال إنه يدعى ألكسندر توربانوف، وسيخاطب المتظاهرين في "إسرائيل"، وسيروي لهم ما جرى للأسرى الآخرين في قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة.


كما ظهر في المقطع المصور، لقطات لجثث أسرى إسرائيليين آخرين، قتلوا بنيران جيش الاحتلال، رغم محاولة المقاومة المحافظة على حياتهم، للمبادلة بأسرى فلسطينيين.

 






 




 

 


 

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