فيديو - بزعم تنفيذ عملية طعن .. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس

الوكيل الاخباري - استُشهد، اليوم الخميس، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس.

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وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب في شارع صلاح الدين، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.



وباستشهاد الشاب يرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ فجر اليوم إلى أربعة، بعد ارتقاء ثلاثة شبان من طولكرم، وهم: أيمن أحمد مبارك (26 عاما)، وحسام عماد دعباس (22 عاما)، ومحمد يوسف نصر الله (27 عاما).