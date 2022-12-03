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السبت، 03-12-2022 06:26 ص

فيديو - جريمة تثير غضب الفلسطينيين في نابلس .. إعدام الشاب مفلح بنيران جندي إسرائيلي

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الوكيل الإخباري - أثارت جريمة إعدام الشاب عمار حمدي نايف مفلح في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة إدانة واسعة من الشارع الفلسطيني والقوى والفصائل، عقب إطلاق النار عليه من مسافة صفر ومنع إسعافه.

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فقد قالت حركة حماس إن إعدام مفلح (22 عامًا) بنيران جندي إسرائيلي في حوارة وأمام مرأى العالم؛ جريمة بشعة، ستزيد إصرار شعبنا على مقاومة هذا العدو الجبان.


وأكدت حماس في بيان وصل "صفا" نسخة عنه أن "مقاومتنا الباسلة لن تقف مكتوفة الأيدي، وسترد على العدو المجرم الذي قتل 10 من أبناء شعبنا خلال الأيام الثلاثة الماضية بالنقب والخليل وجنين ورام الله ونابلس، وعليه أن ينتظر بأس مقاومينا الأبطال".


وأشارت إلى أنّ الاحتلال الذي يعتدي على القدس والأقصى بالتدنيس والتقسيم ويستهدف أبناء شعبنا المرابطين بالقتل والتشريد والاعتقال سيرتد إليه كيده ورصاصه بإذن الله، وما النصر إلا صبر ساعة".


فيما قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن مشهد الإعدام في حوارة بنابلس بدم بارد يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يمارس السادية دون أي رادع من المجتمع الدولي.


وذكر أن المطلوب من محكمة الجنايات الدولية سرعة التحقيق بالمجازر والاستهتار بأرواح الشعب الفلسطيني الأعزل.


من ناحيته، أشار المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي- الضفة الغربية طارق عز الدين إلى أن مشهد الإعدام بدم بارد في حوارة وعلى مرأى من العالم، هي جريمة حرب كاملة الأركان تثبت مرة تلو الأخرى حجم الإجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا العزل.

 

 

صفا


 




 

 


 

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