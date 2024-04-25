فيديو - رشق بن غفير بالأحذية خلال مظاهرة في القدس المحتلة

الوكيل الاخباري - رشق متظاهرون إسرائيليون، وزير الأمن الإسرائيلي، ايتمار بن غفير بالأحذية، خلال احتجاج في القدس المحتلة، كانوا يطالبون فيه بإبرام صفقة لاستعادة الأسرى في غزة.





وحاصر المتظاهرون الإسرائيليون مبنى الكنيس الكبير في القدس، والذي كان محبوسا بداخله بن غفير، حيث واجهوه بشعارات تهاجمه وتنتقد أداء الحكومة.





وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبن غفير وهو يهرب مسرعا إلى سيارته ليتلقى رشقة من الأحذية في وجهه من المتظاهرين، قبل أن يستعين بالشرطة لحمايته.

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