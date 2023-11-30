فيديو - رهينة إسرائيلية تودع عناصر "حماس" بطريقة "لن تعجب إسرائيل"

الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام، فجر الخميس، مشاهد لعملية تسليم الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين، الذين تبدو عليهم علامات الرضا والارتياح.

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وأظهرت المشاهد لقطات مليئة بلحظات وداع وابتسامات وارتياح لأسرى إسرائيليين خلال تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فجر اليوم الخميس.



وقام مقاتلو القسام بأداء سجدة بعد إتمام عملية التسليم بنجاح.