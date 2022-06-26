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الأحد، 26-06-2022 11:51 ص

فيديو -سماع دوي انفجارات في حيفا إثر حريق كبير بمنشأة

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الوكيل الإخباري - أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن حريقا كبيرا اندلع في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في حيفا، حيث سمع صوت انفجارات، وتم إجلاء ثلاثة أشخاص من المناطق السكنية المجاورة.

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وأشارت إلى أن "طواقم الإطفاء تتعامل في هذه الساعة مع هذا الحريق الكبير الذي يقع بمحاذاة مبانٍ سكنية، موضحة أنه لم يبلغ حتى الآن عن مصابين".

 

 

وفا


 




 

 


 

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