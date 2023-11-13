الإثنين 13-11-2023
الوكيل الاخباري

صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى للاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان

من بينهم 68 اردنياً.. هيئة المعابر في غزة تعلن اسماء سيغادرون اليوم معبر رفح

زخات من شهب الأسديات نهاية الأسبوع الحالي

مسؤولون أمميون يدعون لتحرك دولي سريع لوقف استهداف مستشفيات غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف وإطلاق نار كثيف في محيط مستشفى القدس بغزة

استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو بالنقب

مديرية شباب مادبا تنفذ ورشة ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي

ورشة عمل بشأن مستودع بيانات المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

حزب الله : اصبنا قوة مشاة صهيونية

مبادرة لدعم طلبة غزة والقدس في الجامعات الأردنية

عاجل

من بينهم 68 اردنياً.. هيئة المعابر في غزة تعلن اسماء سيغادرون اليوم معبر رفح

الإثنين، 13-11-2023 12:01 م

فيديو- صحفي فلسطيني يفند اكذوبة الاحتلال بتوفير ممر آمن لأهالي غزة

2 (31)


الوكيل الإخباري- فند الصحفي الفلسطيني محمد الحلو اكذوبة الاحتلال بتوفير ممر آمن لأهالي قطاع غزة للنزوح إلى جنوب القطاع.

اضافة اعلان


وأفاد الحلو أنه رغم استجابته لدعوة الاحتلال بالنزوح إلى جنوب القطاع، إلا أن جيش الاحتلال عرقل تلك العملية واعتقله لمدة ساعتين، حتى تم الإفراج عنه، حيث قال: " أوقفني الاحتلال وأنا بزي مدني من غير لباس صحفي، ووقفوني ساعتين وأنا قلت خلاص هاي النهاية، وبفضل الله نجوت" ،  وأضاف أنه شاهد الاحتلال يعتقل مدنيين عزل بلا أسباب واضحة .

 

ويدعي جيش الاحتلال الاسرائيلي يوميًا توفير ممر آمن لأهالي غزة للنزوح جنوبا.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
02

مسؤولون أمميون يدعون لتحرك دولي سريع لوقف استهداف مستشفيات غزة

thumbs_b_c_e36e44dfe4575e7d32a91a62cb404ea6

الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف وإطلاق نار كثيف في محيط مستشفى القدس بغزة

3333

استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو بالنقب

33XU6RR-highres-1024x640

إطلاق قذائف هاون وتبادل لإطلاق النار في منطقة الحدود مع لبنان

شهداء-غزة

صحة غزة : نحو 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ولا يمكننا دفنها

main_image654f57afcaf08

اشتية: إسرائيل جعلت مجمع الشفاء الطبي عنوانا للسيطرة على غزة

أخبار متعلقة
516938

شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية عنيفة في غزة

main_image652be42678804

الداخلية بغزة: القصف لا يتوقف ولا توجد مناطق آمنة

10202399252356928891

جيش الاحتلال يعلن الاستعداد لتنفيذ هجوم بري على غزة

file

الاحتلال ينذر بإخلاء مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر في غزة

شش

الأوقاف الفلسطينية تصدر توجيهًا شرعيًا بشأن نزوح أهالي غزة

F8YzDsNWoAAoroz

هذا ما تبقى من الطائرة الاسرائيلية بعد قصفها من قبل المقاومة - صور