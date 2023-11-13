فيديو- صحفي فلسطيني يفند اكذوبة الاحتلال بتوفير ممر آمن لأهالي غزة

الوكيل الإخباري- فند الصحفي الفلسطيني محمد الحلو اكذوبة الاحتلال بتوفير ممر آمن لأهالي قطاع غزة للنزوح إلى جنوب القطاع.

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وأفاد الحلو أنه رغم استجابته لدعوة الاحتلال بالنزوح إلى جنوب القطاع، إلا أن جيش الاحتلال عرقل تلك العملية واعتقله لمدة ساعتين، حتى تم الإفراج عنه، حيث قال: " أوقفني الاحتلال وأنا بزي مدني من غير لباس صحفي، ووقفوني ساعتين وأنا قلت خلاص هاي النهاية، وبفضل الله نجوت" ، وأضاف أنه شاهد الاحتلال يعتقل مدنيين عزل بلا أسباب واضحة .

ويدعي جيش الاحتلال الاسرائيلي يوميًا توفير ممر آمن لأهالي غزة للنزوح جنوبا.