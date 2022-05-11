فيديو - لحظة استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين ابو عاقلة

الوكيل الإخباري - أطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي الرصاص على الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات ولكن رصاص الاحتلال أصيب رأسها مما أدى إلى استشهادها .

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ومن جهته قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر لتلفزيون فلسطين، إن مراسلة الجزيرة أبو عاقلة استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل اندلاع أي مواجهات في جنين.



ولدت أبو عاقلة عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك في الأردن.

وعادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو، ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى وفاتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 أيار/ مايو 2022.





وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.















