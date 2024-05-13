فيديو- مستعمرون يمنعون مرور شاحنات مساعدات من الضفة إلى غزة

الوكيل الإخباري- هاجم مستعمرون، اليوم الاثنين، شاحنات مساعدات إنسانية، بالقرب من حاجز ترقوميا غرب الخليل، ومنعوا مرورها من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، وألقوا محتويات إحداها على الأرض.

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ومنذ أسبوع، تواصل الاحتلال إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات، ما زاد كارثية الأوضاع في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون مواطن فلسطيني.



وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المستعمرين الإسرائيليين وهم يمنعون الشاحنات من التقدم بالقرب من حاجز ترقوميا.



كما أظهرت المقاطع مستعمرين وهم يلقون حمولة إحدى الشاحنات على الأرض، لمنع دخولها إلى قطاع غزة، الذي تحاصره للعام الـ18.





