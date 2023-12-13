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الأمن: 5 وفيات و35 إصابة بحادث تدهور حافلة عند نزول سلحوب

الأربعاء، 13-12-2023 08:57 ص

فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لجنود الاحتلال قبل مقتلهم بكمين في غزة

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الوكيل الإخباري- نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلا يظهر تواجد الجنود الإسرائيليين في إحدى مدارس الشجاعية قبل مقتلهم بكمين لكتائب القسام في شمالي قطاع غزة.

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وكانت قد اكدت كتائب القسام انها نفذت عمليات كبيرة يوم امس  وتسببت بمقتل 11 جنديا صهيونيا بعمليات قتالية متفرقة في حي الشجاعية 

 

 

 




 

 


 

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