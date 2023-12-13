فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لجنود الاحتلال قبل مقتلهم بكمين في غزة

الوكيل الإخباري- نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلا يظهر تواجد الجنود الإسرائيليين في إحدى مدارس الشجاعية قبل مقتلهم بكمين لكتائب القسام في شمالي قطاع غزة.
وكانت قد اكدت كتائب القسام انها نفذت عمليات كبيرة يوم امس وتسببت بمقتل 11 جنديا صهيونيا بعمليات قتالية متفرقة في حي الشجاعية
#فيديو | وسائل عبرية تنشر تسجيلا يظهر تواجد الجنود الإسرائيليين في إحدى مدارس الشجاعية قبل مقتلهم بكمــ.ين للفصائل الفلسطينية في شمالي #قطاع_غزة#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/vJ88gsK873— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 13, 2023