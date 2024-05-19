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الأحد، 19-05-2024 06:41 ص

في أكبر عملياتها .. المقاومة ترفع حصيلة قتلى جنود الاحتلال في غزة

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الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 3 بينهم ضابط في معارك أمس بجنوب قطاع غزة.

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وفي أكبر عملياتها التي نفذتها المقاومة أمس، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا في حي التنور شرق مدينة رفح.


وأوضحت -في منشور عبر تلغرام- أن مجموعة قسامية استهدفت منزلا تحصن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد "رعدية".


وأضافت أن مقاتلي القسام اقتحموا المنزل بعد ذلك، واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة صفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية.


وفي عملية أخرى، أعلنت عنها مساء أمس قالت كتائب القسام إن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية راجلة وفجّروا بها عبوة مضادة للأفراد، مؤكدين مقتل 5 من الجنود وإصابة آخرين، وذلك في محيط مسجد التابعين شرق رفح.


وشملت عمليات القسام اليوم إطلاق قذائف "الياسين 105" على عدد من الدبابات، واستهداف ناقلة جند في محيط المقبرة شرق رفح، وجرافة من نوع "دي-9" شرق مسجد هارون في المحور نفسه.


كما أعلنت الكتائب أنها قصفت قوات الاحتلال المتمركزة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون.


وقالت كتائب القسام إنها علمت بعد عودة الاتصال مع مقاتليها وعودتهم من خلف الخطوط شرق مدينة جباليا، أنهم استهدفوا قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "تي بي جي"، ثم استدرجوا الجنود إلى فتحة نفق مفخخة مسبقا، وفجّروها بهم.


 




 

 


 

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