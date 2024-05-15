الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

نكبة فلسطين: 76 عاما من المجازر والتشريد

"كان قتلكم أفظع حقيقة".. غزاوية تُبكي مواقع التواصل بعد استشهاد طفليها

10 شهداء من النازحين بقصف على عيادة تابعة للأونروا

المواصفات بصدد مراجعة القواعد الفنية والمواصفة لمصل الحليب ومحضرات الطعام

وفا: القبض على مهرب نقل آثار من الأردن إلى فلسطين

روسيا : إسقاط صواريخ ومسيرات أوكرانية غربي البلاد

بدء التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمان والزرقاء

في اليوم الـ222 .. الاحتلال يواصل عدوانه على مناطق متفرقة من غزة

الإجمالي 621 قتيلا.. جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي

بلدية دير الكهف تدعو للاستفادة من اعفاء غرامات ضريبة المسقفات

الأربعاء، 15-05-2024 08:28 ص

في اليوم الـ222 .. الاحتلال يواصل عدوانه على مناطق متفرقة من غزة

O3oLSufZ5Hrk5S5jzhII17BlzqzUbAdeZ7iP2WX3


الوكيل الإخباري- استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر وصباح اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ222 على التوالي.

اضافة اعلان


واستُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة أبو الحسنى في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وقد نُقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا.


واستُشهدت طفلة جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة براش في محيط النادي بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ونُقلت إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات المجاور.


وشهدت أحياء الزيتون والصبرة والرمال في مدينة غزة، قصفا جويا ومدفعيا مكثفا من الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.


وأفاد مراسل "وفا" بتجدد القصف المدفعي العنيف على منطقة المصلبة ومحيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 7 جرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.


كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية بغارات عنيفة شارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.


وشهدت أحياء السلام والجنينة والبرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصفا مدفعيا ألحق دمارا واسعا في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.


وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة 35173، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 79061 فلسطينيا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.





 




 

 


 

إقرأ ايضا
5.png-e11daf89-a424-4a50-b2ce-319f88272a24

نكبة فلسطين: 76 عاما من المجازر والتشريد

1 (74)

"كان قتلكم أفظع حقيقة".. غزاوية تُبكي مواقع التواصل بعد استشهاد طفليها

253350

10 شهداء من النازحين بقصف على عيادة تابعة للأونروا

WhatsApp Image 2024-05-15 at 8.20.29 AM

الإجمالي 621 قتيلا.. جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي

احتلال 10

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من طولكرم

000

قطر: إذا أوقفت إسرائيل الحرب فقد نصل لاتفاق خلال أيام

أخبار متعلقة
file

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 35 ألفا منذ بدء العدوان

thumbs_b_c_8771ab8b9c38c7a082a6655b6888252b

اليوم الـ216 .. آخر تطورات عدوان الاحتلال المستعر على قطاع غزة

file

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 34535 شهيداً

main_image655b063113640

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 34488 منذ 7 أكتوبر

شهداء-غزة-طوفان-الأقصى2

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34262

IMG_4690-9-700x420

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 34151 شهيداً