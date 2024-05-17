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الجمعة، 17-05-2024 07:34 م

في ظهور مصور .... أبو عبيدة : هذا ما حدث خلال 10 أيام

ابو عبيدة


الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أبو عبيدة، في كلمة مصورة في اليوم الـ224 من معركة طوفان الأقصى والعدوان على غزة، "32 أسبوعا منذ 7 أكتوبر وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد همجية العدو". 

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وأعلن أبو عبيدة أن القسام استهدفت 100 آلية عسكرية للاحتلال في محاور القتال بغزة خلال 10 أيام..


واعتبر الضغط العسكري لإطلاق المحتجزين هي وصفة لتسريع ذهابهم للمجهول، بحسب أبو عبيدة.


وأضاف أن المقاومة تواجه عدوان الاحتلال "بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وبتفجير المباني وفتحات الأنفاق وحقول الألغام والقنص". وأشار إلى أن طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي.


وأضاف أبو عبيدة، أن أيام وليال وأسابيع طويلة مارس العدو وحكومته النازية فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا". 

 

وأشار أبو عبيدة إلى أن جيش الاحتلال يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها في غزة كإنجازات عسكرية


وأكد أبو عبيدة أنه كما "توعدنا العدو في كل مرة أنه حيث يطمح إلى تسجيل نصر أو إنجاز سيجدنا أمامه"  .

 

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