الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

الخلايلة يسأل الحكومة عن اتفاقيات المياه مع سوريا

الروابدة: علينا اشراك المواطن بصنع القرار وليس صاحب رأي

8 كتل نيابية تضم 121 نائبا و9 نواب مستقلين في الدورة العادية الأولى

إحالة المحافظ علي ماضي إلى التقاعد

طبيب الفقراء "فارس اشرق لبن" يرحل تاركا وراءه حزناً يخيم على المفرق

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4,089 مليون مسافر في الأردن منذ بداية العام

الإعلان عن نقاط المنح والقروض الجامعية - رابط

الحموي: المخابز تعمل 24 ساعة.. وزيادة وعي المواطنين في المنخفضات

المرأة النيابية تستمع لاقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة في التعديلات الدستورية

الخميس، 16-12-2021 01:46 م

في هذه الحالة أفرج الاحتلال عن الأسير الرجوب - فيديو

9999151617


الوكيل الإخباري-قبل أسبوع، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير نبيل الرجوب من قرية الكوم جنوب الخليل، وألقت به على الأرض عند حاجز الظاهرية، وهو في حالة نفسية وصحية صعبة جدا، وتم نقله فورا إلى مستشفى الخليل الحكومي الفلسطيني .

اضافة اعلان


الرجوب مدرّس يحمل شهادة الماجستير، وقضى 8 أشهر في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، وتم وضعه بالعزل الانفرادي لمدة 10 أيام قبل الإفراج عنه، ومنع الاحتلال محاميه من زيارته، ما تسبب له بحالة نفسية صعبة أدت إلى إصابته بانهيار عصبي.

 


وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6214c783-e2e2-4894-8ea2-b1efc8de7884

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

HZbNa

بلدية الاحتلال تخطر بهدم قبة مسجد في بيت صفافا

f23bc65d-b6d6-41ce-82f1-7062b57c2fdc

المعتقل أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام

9999151660

الاحتلال يستولي على جرار زراعي و باجر في مسافر يطا

e33c9219-7988-4201-a6d8-5973489b2df1 (1)

إصابة طفلين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم العروب

22-1

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أخبار متعلقة
Kj2nO

الاحتلال يداهم منزلين وينصب حاجزا عسكريا على مدخل يعبد

13b2f467-2c1f-418a-8a0c-9610767dd70a

الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال

1234854082

الاحتلال يعتقل 4 شبان من يعبد بينهم شقيقان محرران

CxNUb

هيئة الأسرى توثق شهادات اعتقال لشبان تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم

9999145518

فتح تنعى الأسير العمور وتحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

2S7gY

أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير العمور