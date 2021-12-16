في هذه الحالة أفرج الاحتلال عن الأسير الرجوب - فيديو

الوكيل الإخباري-قبل أسبوع، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير نبيل الرجوب من قرية الكوم جنوب الخليل، وألقت به على الأرض عند حاجز الظاهرية، وهو في حالة نفسية وصحية صعبة جدا، وتم نقله فورا إلى مستشفى الخليل الحكومي الفلسطيني .

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الرجوب مدرّس يحمل شهادة الماجستير، وقضى 8 أشهر في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، وتم وضعه بالعزل الانفرادي لمدة 10 أيام قبل الإفراج عنه، ومنع الاحتلال محاميه من زيارته، ما تسبب له بحالة نفسية صعبة أدت إلى إصابته بانهيار عصبي.





وفا

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