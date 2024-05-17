قتال شرس في جباليا شمالي قطاع غزة

الوكيل الاخباري - اشتبكت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع مقاومي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أزقة جباليا الضيقة في شمال قطاع غزة، الجمعة في بعض من أعنف الاشتباكات منذ عودة القوات إلى المنطقة قبل أسبوع، بينما هاجم مقاومون في الجنوب دبابات محتشدة حول رفح.

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وقال سكان إن المدرعات الإسرائيلية توغلت حتى السوق في قلب جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في غزة، وإن الجرافات تهدم المنازل والمتاجر في طريقها وهي تتقدم.